بالصور.. نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يزور جرحى اشتباكات عدن

تفقد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، مساء الجمعة، جرحى الاشتباكات المسلحة التي تدور في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لليوم الثالث على التوالي.



وقال بيان صحفي إن بن بريك زار مستشفى باصهيب العسكري في عدن؛ للاطمئنان على الحالة الصحية من منتسبي القوات المسلحة الجنوبية التي خرجت لتطهير عدن من عناصر الإصلاح الإرهابي.





كما تفقد نائب رئيس الانتقالي الجنوبي، المغرر بهم من منتسبي الحماية الرئاسية، وفقاً للبيان.

وتنفيداً لتوجيهات الرئيس الزبيدي، القائد العام لقوات المقاومة الجنوبية، اطمأن هاني بن بريك، نائب الرئيس نائب القائد العام لقوات المقاومة الجنوبية، مساء اليوم، على الحالة الصحية للجرحى من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي والمغرر بهم من منتسبي الحماية الرئاسية.





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ووجّه بن بريك بعلاج جميع الجرحى ونقل الذين تطلب حالاتهم السفر إلى الخارج على نفقة المجلس الانتقالي.

ولليوم للثالث على التوالي، تشهد مدينة عدن اشتباكات مسلحة بين قوات الحزام الأمني وعناصر إخوانية مخترقة للحماية الرئاسية في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة.





وتسببت القذائف التي تشنها العناصر الإخوانية في مقتل وإصابة عدد من المدنيين وتضرر شبكة المياه وشلل في الحياة العامة بمديريتي كريتر وخور مكسر.





واندلعت الاشتباكات، الجمعة الماضي، بعد اعتداءات العناصر الإخوانية على جموع المشيعين الذين خرجوا في جنازة الشهيد منير اليافعي ورفاقه إلى مقبرة القطيع بكريتر.