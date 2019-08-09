في لفتة إنسانية.. هاني بن بريك يزور مصابي معارك عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقد هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، جبهات القوات المسلحة الجنوبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن التي خرجت في حملة عسكرية لتطهير العاصمة الجنوبية من عناصر حزب الإصلاح الإرهابي.

كما اطمأن هاني بن بريك على الحالة الصحية لجرحى القوات المسلحة في معارك عدن بمستشفى باصهيب.