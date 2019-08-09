القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي: "إن قوات أمن الحج أكملت استعداداتها منذ شهر ذي القعدة". الشويرخ أكد أن هناك خططا مستقلة لتأمين يوم عيد الأضحى خاصة أن 350 ألف شخص يستخدمون قطار المشاعر المقدسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام السعودي: لدينا 7 خطط لتأمين الحجيج خلال تأدية الفريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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