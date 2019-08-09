شقيق زعيم الحوثي قتيلا.. بداية نهاية المليشيا الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الموالية لإيران قتيلاً، هذا ما أعلنته ما تسمى "وزارة داخلية" المليشيا الإرهابية دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.. ولكن ما يثير التساؤل هنا.. ما السر وراء هذا التكتم حول مقتل الذراع الأيمن لعبدالملك الحوثي؟

مصدر يمني مسؤول يجيب عن هذا السؤال في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" بقوله إن صراعات وخلافات داخل صفوف مليشيا الحوثي أدت إلى تصفية شقيق زعيم المليشيا الإرهابية.

إبراهيم بدر الدين الحوثي و4 من مرافقيه قتلوا في منزل بمنطقة الجراف في صنعاء وبإيعاز مباشر من ناصر البخيتي عضو ما يسمى "المجلس السياسي" للحوثيين، وعبدالكريم عم إبراهيم الحوثي.