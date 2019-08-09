نهاية الإخوان ومقتل شقيق الحوثي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 9 أغسطس/آب، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: دماء الأبرياء بمعهد الأورام تكتب نهاية الإخوان الإرهابية، ومقتل شقيق عبدالملك الحوثي.. تناحر بقلب صنعاء يبشر بنهاية الانقلاب، وسلسلة انفجارات تهز مدينة الريحانية في تركيا، وروسيا تأمل بتشكيل لجنة الدستور السوري وانعقادها قبل نهاية العام، وفرنسا ترد على ترامب: لسنا بحاجة لإذن للحديث عن أزمة إيران، وواشنطن تهدد بسحب قواتها من ألمانيا، وسلطات أردوغان تعتقل جنديا ألمانيا بإسطنبول، وفنزويلا تنشر 3500 جندي وشرطي على الحدود مع كولومبيا، وإجراءات استثنائية لصلاة العيد بالقدس ردا على استفزازات المستوطنين.

أما في الاقتصاد فتطالعون: انكماش اقتصاد بريطانيا قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والطاقة الدولية تؤكد تراجع صادرات إيران النفطية لـ400 ألف برميل يوميا، واضطرابات سياسية في إيطاليا تدفع أسهم أوروبا إلى التراجع.



كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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