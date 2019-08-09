بالفيديو.. وزير الداخلية التركي يرد على لاجئ سوري “خائف”: لن نترككم في أرضنا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلق وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تهديدا جديدا إلى اللاجئين السوريين، قائلا “سنرسل هؤلاء إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها”.

ووجه مواطن تركي سؤالا لوزير الداخلية قائلا “قواتنا تموت في سوريا من أجل السوريين؟”، فرد عليه الوزير صويلو قائلا: “إن في سوريا مليون شهيد.. فهل تعلم هذا؟

Advertisements

وتابع الوزير التركي قائلاً للمواطن التركي “اذهب أيضاً إلى جناق قلعة لترى قبور أجداد السوريين هناك”.

وأضاف الوزير صويلو “المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا، وطلب الوزير فرصة من المواطنين وأنه سيحل جميع المشاكل”.

وأشار بالخصوص إلى الشباب السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع بأنه لن يبقى هذا الحال كما هو، وأنهم يعملون على هذا الموضوع.

وأضاف الوزير: “لم ندخل إلى سوريا لأجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا الأحزاب الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية”.