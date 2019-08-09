الان تتابع انفجارات واشتباكات عنيفة في شرق عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت تقارير يمنية بأن اشتباكات عنيفة وبمختلف أنواع الأسلحة تدور منذ ساعات وحتى اللحظة في مديرية خورمكسر التي تحوي معسكرات ومرافق حيوية شرق عدن. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات تدور في محيط معسكر اللواء ثالث حماية رئاسية وجهة جولة العاقل وطريق الكورنيش وصولا إلى معسكر الصولبان بالعريش. وأضافت أن قصفا عنيفا يتركز من معسكر بدر صوب جزيرة العمال فضلا عن قصف آخر يتركز على معسكر اللواء الأول مشاة بجبل حديد بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

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