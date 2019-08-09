LBC: باسيل رحب بما حصل من مصالحة ومصارحة بين جنبلاط وارسلان بقصر بعبدا

علمت قناة الـ"LBC" أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ رحّب بما حصل من مصالحة ومصارحة بين رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في ​قصر بعبدا​ والترحيب بعدم تحويل أزمة قبرشمون الى طائفية".

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