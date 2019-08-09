شباب التنظيم الشعبي الناصري لبوا نداء التنظيم وتوجهوا لإزالة النفايات من الشوارع

عقد العشرات من شباب ​التنظيم الشعبي الناصري​ اجتماعاً في المقر الرئيسي للتنظيم في صيدا بحضور الأمين العام النائب ​أسامة سعد​ الذي شكر ​الشباب​ على تلبيتهم الدعوة التي أطلقها التنظيم من أجل رفع الضرر عن ​مدينة صيدا​ بعد تراكم ​النفايات​ لمدة ثلاثة أيام بسبب إقفال معمل ​معالجة النفايات​ أبوابه.

وأشار إلى "إعلان ​بلدية صيدا​ وشركة جمع النفايات منذ قليل، وبعد صدور نداء التنظيم، عن النية للبدء بجمع النفايات من الشوارع والأحياء صباح الغد، إضافة إلى الإعلان عن إعادة فتح المعمل".

وقد سار عشرات الشباب من أعضاء التنظيم متوجهين نحو أكوام النفايات المكدسة في الشوارع من أجل إزالتها رفعاً للضرر عن الناس.