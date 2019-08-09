قيادة الجيش: توقيف 2589 شخصا من جنسيات متنوعة لتورطهم في جرائم مختلفة خلال تموز

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز المنصرم، تم توقيف 2589 شخصا من جنسيات متنوعة، لتورطهم في جرائم مختلفة، منها الإتجار ب​المخدرات​ والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 43 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية ومراكب ​الصيد​، بالإضافة إلى كمية من المخدرات والدخان والتنباك المهرب وعدد من أجهزة ​الاتصالات​. تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".