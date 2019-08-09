داوود: لا اخشى على لبنان من تغير وجهه الثقافي

اعتبر وزير الثقافة محمد داوود في حديث تلفزيوني، "ان علينا الاستماع الى الهواجس المتبادلة ولذلك كان يجب ان تحال قضية مشروع ليلى الى القضاء المختص قبل ان نصل الى تحديد موعد للحفل ومن ثم الغائه،" مشيرا الى "ان نحن ضد ممارسة ضغوط على لجنة مهرجانات جبيل لالغاء الحفل".
ودعا داوود، الى ان "في ظل الاجواء الراهنة يجب ان نؤجل كل ما يحدث خلافا" مؤكدا عدم خشيته "من تغير وجه لبنان، ونحن مرينا بمراحل سوداء تتخط بمئات المرات ما يحصل حاليا ولبنان لن يخسر وجهه الثقافي".
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