داوود: لا اخشى على لبنان من تغير وجهه الثقافي

اعتبر ​وزير الثقافة​ محمد داوود في حديث تلفزيوني، "ان علينا الاستماع الى الهواجس المتبادلة ولذلك كان يجب ان تحال قضية مشروع ليلى الى ​القضاء​ المختص قبل ان نصل الى تحديد موعد للحفل ومن ثم الغائه،" مشيرا الى "ان نحن ضد ممارسة ضغوط على لجنة ​مهرجانات جبيل​ لالغاء الحفل".

ودعا داوود، الى ان "في ظل الاجواء الراهنة يجب ان نؤجل كل ما يحدث خلافا" مؤكدا عدم خشيته "من تغير وجه ​لبنان​، ونحن مرينا بمراحل سوداء تتخط بمئات المرات ما يحصل حاليا ولبنان لن يخسر وجهه الثقافي".