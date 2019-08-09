أفيديس كيدانيان: لا أحد من السياسيين يعمل من أجل مصلحة البلد

أكد وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ في حديث تلفزيوني ان "لا أحد من السياسيين يعمل من أجل مصلحة البلد، بل هناك تنافسا سياسيا وكل شخص يعمل لمصلحة منطقته لا من أجل البلد"، مشيراً إلى أن "لا يمكن قمع الابداع ولا يمكن أن يزول الابداع و​لبنان​ بلد ومشروع ورسالة لا يمكن قمعها إلا إذا نحن كلبنانيين قررنا الاستقالة من مسؤولية الابداع وقررنا اننا لا نريد ان نكون مبدعين".

وفي حديث تلفزيوني، أشار كيدانيان إلى "إننا نحاول ان نطور لبنان سياحيا ولكن هناك من يعيدنا دائماً إلى الوراء"، لافتاً إلى ان "علينا الاهتمام بالبلد وباقتصاده".