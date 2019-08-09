الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال عيد الأضحى

أفادت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ بأنه "لمناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في محافظات: ​بيروت​، ​الجنوب​ و​الشمال​، بإطلاق طلقتي مدفعية في كل منطقة، عند غروب يوم السبت بتاريخ 10/8/2019 لإثبات العيد، وعند صباح يوم العيد إيذانا بموعد صلاة العيد، وطلقة واحدة خلال أيام العيد مع بدء مواعيد صلاتي الظهر والعصر بتواريخ 12،11و13/8/2019".

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