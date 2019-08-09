التنظيم الشعبي الناصري يدعو أعضاءه في صيدا لرفع النفايات من الشوارع

وجه ​التنظيم الشعبي الناصري​ في ​مدينة صيدا​ نداءً إلى كوادر التنظيم وأعضائه يدعوهم للتحرك هذه الليلة من أجل رفع ​النفايات​ من الشوارع والأحياء لإزالة الضرر عن الناس وتداركاً لكارثة صحية وبيئية بعد تعفن النفايات وانتشار روائحها الكريهة، وظهور القوارض والحشرات.

ورأى التنظيم في ندائه ان على الرغم من مرور ثلاثة أيام على إقدام إدارة معمل النفايات على إقفاله في وجه نفايات صيدا ومنطقتها، وعلى الرغم من كل الاتصالات والمطالبات للمسؤولين المعنيين لم يقم أي منهم بواجبه في العمل من أجل إلزام إدارة المعمل بإعادة فتح أبوابه كونه يعتبر مرفقاً عاماً، كما لم تقم البلدية بواجبها في الطلب من شركة جمع النفايات القيام بمهامها، وهو ما يعتبر تقصيراً فادحاً من قبل كل المسؤولين المعنيين في القيام بواجبهم تجاه المواطنين.

وذكر التنظيم ان أبلغنا رئيس ​بلدية صيدا​ بضرورة المبادرة إلى رفع النفايات من الشوارع أكثر من مرة، وآخرها كان هذا المساء، لذلك وحفاظاً على ​الصحة العامة​ وسلامة ​البيئة​ والحركة اليومية والاقتصادية في مدينة صيدا سنقوم برفع النفايات المكدسة ونقلها إلى حيث يجب أن تكون.