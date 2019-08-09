شقير: هنيئاً للبنان وللجبل هـذه المصالحة التي انجزت اليوم

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "رهاننا دائماً على العقلاء الذين انتصروا مجددا للوطن، هنيئاً ل​لبنان​ وللجبل هـذه المصالحة التي انجزت اليوم والتي ادخلت الفرحة والأمل الى قلوبنا وقلوب كلّ اللبنانيين"، مضيفا: "الى العمل وبإذن الله نحو مستقبل أفضل".

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