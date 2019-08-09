أوقفت ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ داخل بلدة ​عرسال​، السوريين (و. ص)، و(خ. ي.) بعد دهم في مخيم المصري نفذتها القوة مساء اليوم حيث تم اقتياد الموقوفين الى احدى المراكز العسكرية للتحقيق معهما، بعد وجود شبهات في شأن أعمال ارهابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات الجيش أوقفت في عرسال سوريين يشتبه في قيامهما بأعمال ارهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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