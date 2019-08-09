جامعة الدول العربية تدعو اليمنيين للتهدئة في غياب الحسم العسكري

دعت ​جامعة الدول العربية​، جميع جهات النزاع في ​اليمن​ إلى "التهدئة، في ظل عدم إمكانية الحسم العسكري بالبلاد"، مشيرةً إلى "انها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن اليمنية، على خلفية المعارك الدائرة بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، وقوات الحزام الأمني منذ ثلاثة أيام".

ولفتت إلى أنه "صار واضحًا أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد"، مطالبةً جميع الجهات بـ"التهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات، والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد، وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد".

كما دعت الشعب اليمني إلى "تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة، حفاظاً على أمن وسلامة ووحدة الأراضي في البلاد".