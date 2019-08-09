المهدي: لن نخفف الأحكام بحق الارهابيين الأجانب

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ في حديث لوكالة فرانس برس، في أول لقاء طويل له مع الإعلام الدولي، أن الأحكام الصادرة بحق الارهابيين، وخصوصاً الفرنسيين في العراق، غير قابلة للتفاوض، مشيراً إلى أن من الممكن نقل مزيد من الارهايين من ​سوريا​.

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