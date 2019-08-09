رياض منصور طالب المجتمع الدولي بإدانة زيارة نتانياهو مستوطنة وسط الضفة

طالب مندوب ​فلسطين​ ب​الأمم المتحدة​، ​رياض منصور​، ​المجتمع الدولي​، بـ"إدانة زيارة لرئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، قام بها إلى مستوطنة بيت إيل، قرب ​رام الله​، وسط ​الضفة الغربية​ المحتلة"، مشيراً إلى أن "نتانياهو توجه بالمروحية إلى المستوطنة المقامة أساسا بشكل غير شرعي على أراض فلسطينية مصادرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية ​الجديدة​ في رام الله".

ولفت إلى أنه "ينبغي إدانة هذا الحدث كي لا يمر مرور الكرام"، مشدداً على أن "غياب المحاسبة والمساءلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلطة القائمة بالاحتلال، يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها ضد ​الشعب الفلسطيني​ الأعزل"، لافتاً إلى أن "الكشف عن إقامة المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات يدل على نوايا إسرائيل لضمّ واستعمار الأرض الفلسطينية، وترسيخ احتلالها لفلسطين، دون مراعاة التوافق الدولي الذي يدعم حل الدولتين".