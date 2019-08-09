طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي، بـ"إدانة زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قام بها إلى مستوطنة بيت إيل، قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة"، مشيراً إلى أن "نتانياهو توجه بالمروحية إلى المستوطنة المقامة أساسا بشكل غير شرعي على أراض فلسطينية مصادرة، ووضع حجر الأساس لإنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة في رام الله".
ولفت إلى أنه "ينبغي إدانة هذا الحدث كي لا يمر مرور الكرام"، مشدداً على أن "غياب المحاسبة والمساءلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلطة القائمة بالاحتلال، يشجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل"، لافتاً إلى أن "الكشف عن إقامة المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات يدل على نوايا إسرائيل لضمّ واستعمار الأرض الفلسطينية، وترسيخ احتلالها لفلسطين، دون مراعاة التوافق الدولي الذي يدعم حل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر رياض منصور طالب المجتمع الدولي بإدانة زيارة نتانياهو مستوطنة وسط الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.