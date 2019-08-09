رئيس وزراء ارمينيا يدعو روحاني للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاوراسي

اعلن رئيس وزراء ​ارمينيا​ ​نيكول باشينيان​ عن توجيهه الدعوة للرئيس الايراني ​حسن روحاني​ للمشاركة في اجتماع المجلس الاعلى الاقتصادي للاتحاد الاوراسي المقرر عقده في يريفان مطلع تشرين الاول القادم.

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