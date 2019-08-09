رئيس برلمان باكستان: قرار الهند المتعلق بكشمير احتيال تاريخي

لفت رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر إلى أن "إلغاء الهند مادة دستورية حول كشمير احتيال تاريخي"، واصفاً التحرك الهندي الأخير بأنه "احتيال تاريخي ضد الشعب المحاصر في ولاية جامو وكشمير".
ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن "مثل هذه الأعمال اليائسة زادت من تفاقم الوضع الخطير في المنطقة"، مشيراً إلى أن "هناك انتهاكات يومية غير مبررة على خط السيطرة إلى جانب قصف مكثف من القوات الهندية على أهداف مدنية وعسكرية على الجانب الباكستاني من كشمير".
وأكد قيصر أن "القوات المسلحة الهندية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين الأبرياء، ما أسفر عن مقتل وجرح رجال ونساء وأطفال يعيشون على طول خط السيطرة خلال الأسبوع الماضي".
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