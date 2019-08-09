العثور على جثة مصابة بطلق ناري في جبل الرفيد

عثر على ز.م.ج.من بلدة الرفيد في فضاء ​راشيا​ جثة في جبل الرفيد الرفيد المحاذي للبلدة، مضرجا بدمائه نتيجة اصابته بطلق ناري من بندقية صيد وجدت مرمية الى جانبه.

وبعد التبليغ عن الجثة من احد رعاة الماشية توجهت ​الاجهزة الأمنية​ الى المكان، حيث عاينت الادلة الجنائية الجثة وتم نقلها الى احد ​المستشفيات​ وفتحت تحقيقا في الحادث.