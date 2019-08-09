العثور على جثة مصابة بطلق ناري في جبل الرفيد

عثر على ز.م.ج.من بلدة الرفيد في فضاء راشيا جثة في جبل الرفيد الرفيد المحاذي للبلدة، مضرجا بدمائه نتيجة اصابته بطلق ناري من بندقية صيد وجدت مرمية الى جانبه.
وبعد التبليغ عن الجثة من احد رعاة الماشية توجهت الاجهزة الأمنية الى المكان، حيث عاينت الادلة الجنائية الجثة وتم نقلها الى احد المستشفيات وفتحت تحقيقا في الحادث.
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