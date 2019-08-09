قالت وكالة الإحصائيات الوطنية في هولندا (سي بي إس) اليوم، الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد، خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة، سجل مستوى قياسياً، حيث زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.
وذكرت الوكالة أن 2964 شخصاً إجمالاً توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 تموز/يوليو، أي أعلى بنسبة نحو 15 بالمئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.
وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر تموز/يوليو. وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى في تاريخ البلد.
ومن 400 حالة إضافية كان هناك أكثر من 300 حالة لأشخاص متقدمين في العمر (فوق الثمانين عاماً). ويبلغ عدد سكان هولندا 17 مليون نسمة.
وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق شهدتها البلاد.
مواضيع متعلّقة:موجة حر شديد تضرب اليابان وتقتل 14 شخصاً وفاة 65 شخصاً بسبب موجة حر في باكستان
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل نحو 400 حالة وفاة إضافية في هولندا خلال أسبوع واحد بسبب موجة الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.