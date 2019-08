تسجيل نحو 400 حالة وفاة إضافية في هولندا خلال أسبوع واحد بسبب موجة الحر

دبي - بواسطة محمد فارس © BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images A picture taken on July 25, 2019 shows a pharmacy thermometer displaying a temperature of 42,5 degrees Celsius, in Paris, as a new heatwave hits the French capital. - Paris on July 25, 2019 baked in an all-time high temperature over 42 degrees Celsius as a ferocious heatwave smashed records across northern Europe, sparking concerns about public health and new misery for rail travellers. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP) (Photo credit should read BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)

قالت وكالة الإحصائيات الوطنية في هولندا (سي بي إس) اليوم، الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد، خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة، سجل مستوى قياسياً، حيث زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصاً إجمالاً توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 تموز/يوليو، أي أعلى بنسبة نحو 15 بالمئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.

وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر تموز/يوليو. وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى في تاريخ البلد.

ومن 400 حالة إضافية كان هناك أكثر من 300 حالة لأشخاص متقدمين في العمر (فوق الثمانين عاماً). ويبلغ عدد سكان هولندا 17 مليون نسمة.

وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق شهدتها البلاد.

