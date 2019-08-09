إمبراطورة اليابان "مصابة بسرطان الثدي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الإمبراطورة اليابانية ميتشيكو. ذكرت وسائل إعلام يابانية حكومية، الجمعة، أن إمبراطورة اليابان إيميريتوس ميتشيكو ستخضع لجراحة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن مرض سرطان الثدي الذي أصاب ميتشيكو هو في مرحلة مبكرة. وتنازل الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش في أبريل بعد 3 عقود من اعتلائه. ولم يتسن الوصول إلى مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري للتعقيب على النبأ.

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