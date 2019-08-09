كل ما نريد معرفته عن قطارات مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر؟ -فيديوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- أسامة عبدالكريم:

جرافيك- أحمد عبدالغني:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، توقيع اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزير النقل.

ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك أبرز المعلومات عن قطارات "مونوريل"..



ويربط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، بإجمالى 96 كم، والعقد ممتد لثلاثين عاماً، ويتضمن تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.

كما يشمل العقد توطين صناعة المونوريل، وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، فضلاً عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الإفريقية الواعدة فى هذا المجال.

وقع العقد كل من الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ممثلاً عن وزارة النقل، وداني دي بيرنا رئيس شركة بومبارديه للنقل، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن الطرف الثاني، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات.