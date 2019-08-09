عودة الكهرباء لأجزاء من انجلترا بعد شلل في حركة المرور والقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

ذكرت شركة باور نتووركس البريطانية للكهرباء إنه تمت استعادة التيار الكهربائي في مناطق شاسعة من لندن ومنطقة الجنوب الشرقي من انجلترا التي ظلت بدون كهرباء لفترة من الوقت مساء اليوم الجمعة.

وقالت الشركة على تويتر إننا "نعتقد أنه تمت استعادة كل الإمدادات".

وذكرت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي كان "بسبب مشكلة في شبكة النقل الوطنية.

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وأثر انقطاع التيار الكهربائي على بعض إشارات المرور حيث دعت هيئة نقل لندن السائقين إلى توخي الحذر كما تسبب في بعض التأخير في رحلات القطارات.

كانت شركة تاميس لينك لتشغيل خطوط السكك الحديدية ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة أن معظم قطاراتها كانت متوقفة، مضيفة أنه "بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فقد يتم إلغاء أو تأخير خدمات القطارات العاملة عبر الشبكة بالكامل."

وأوضحت الشركة على تويتر إن "نصيحتنا في الوقت الراهن هي ألا تسافر"، وذلك حتى بعد أن قالت شركة باور نتووركس إن المشكلة قد تم حلها.

وذكرت شركة إيست ميدلاندز ترينز للسكك الحديدية أن خدماتها في لندن من سانت بانكراس شيفيلد ونوتنجهام قد تأثرت.