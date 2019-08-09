استنفار في صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.

وذكرت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددا من نقاط التفتيش في شوارع منطقة