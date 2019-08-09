أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه تلقى رسالة كتابية رائعًة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مُضيفًا أنه قد يعقد اجتماعًا آخر معه، على الرغم من استمرار نظامه في اختبار الصواريخ الباليستية.
ولم يفصح ترامب، في تصريحاته التى أوردتها مجلة "نيويورك بوست" الأمريكية، عن موعد هذا الاجتماع المحتمل عقده بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.
وكانت بيونج يانج قد أجرت
كما تطرق ترامب في حديثه، إلى النزاع القائم بين اليايان وكوريا الجنوبية، مُشيرًا إلى أن الجانبين في حاجة إلى التصالح.
يذكر أن اليابان طبقت لوائح مشددة على تصدير 3 مواد أساسية ضرورية لصناعة أشباه الموصلات والشاشات لكوريا الجنوبية في بداية الشهر الجاري وبدون إشعار مسبق، مما أضر بشدة باثنين من أهم صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وتزعم طوكيو أن فرضها للقيود على الصادرات يرجع إلى تهاون نظام سول للتحكم في السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية من جانب دول ثالثة بما في ذلك ما يشمل كوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي ويصفها بـ"الرائعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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