مقتل وإصابة 31 جنديا سوريا في هجوم مسلح في إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون في منطقةخفض التصعيد في أدلب.
وقال باكين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نتيجة للقصف وصدهجوم (الإرهابيين)، سقط 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرين"، مضيفا أن "القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم والقيام بهجوم مضاد أدى إلى تقهقرهم إلى مناطق كانت تحت سيطرتهم سابقا".
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