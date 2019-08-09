مقتل وإصابة 31 جنديا سوريا في هجوم مسلح في إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون في منطقة خفض التصعيد في أدلب. خفض التصعيد في أدلب. وقال باكين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "نتيجة للقصف وصد هجوم (الإرهابيين)، سقط 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرين"، مضيفا أن "القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم والقيام بهجوم مضاد أدى إلى تقهقرهم إلى مناطق كانت تحت سيطرتهم سابقا". هجوم (الإرهابيين)، سقط 10 جنود سوريين وأصيب 21 آخرين"، مضيفا أن "القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم والقيام بهجوم مضاد أدى إلى تقهقرهم إلى مناطق كانت تحت سيطرتهم سابقا".

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