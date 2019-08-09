الاحتلال الإسرائيلي يبعد نائب مدير أوقاف القدس لـ 6 أشهر عن الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إبعاد الشيخ الدكتور ناجح بكيرات، نائب مدير عام أوقاف القدس من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس الأول منزل بكيرات الكائن في صور باهر، و تم التحقيق معه أمس الخميس لمدة 3 ساعات في مركز شرطة القشلة.
وقال الشيخ بكيرات إن "قرار إبعادي جاء بادعاء أنني أشكل خطرا
وأشار إلى أن بكيرات يعمل في المسجد الأقصى منذ 43 عاما، وأن قرار إبعاده من شأنه أن يعرقل عمله، مبينا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحاول نقل رسالة للمجتمع المقدسي لتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن الأقصى والقدس مفادها بأنه حتى شخصيات ومرجعيات المدينة معرضة للإبعاد.
وقال: "الذي يجب أن يُبعد عن الأقصى ليس العاملين، ولا حراس المسجد الأقصى، وإنما حسب الاستاتيسكو هم الشرطة الخاصة والمتطرفون"، معتبرا قرار الإبعاد بأنه ينطوي على عنصرية وظلم وتعد على الحرية الدينية التي كفلته اتفاقية جنيف والشرائع السماوية أيضا.
وأشار إلى أن قرار الإبعاد سياسة ممنهجة تأتي في سياق تهويد المدينة، ونقل الرموز اليهودية إلى المسجد الأقصى.
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