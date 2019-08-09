"الصحة العالمية" تعترف بفضائح فساد في مكتبها بصنعاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستلغي بعض العقود مع شركائها المحليين في اليمن، في وقت اعترفت بوجود عمليات فساد في مكتبها بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وقالت المنظمة، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة، إنها ستقوم بمراجعة عملها خلال عام 2018، بما فيه تعيين مدير جديد للمنظمة وموظفين في اليمن.

وأشارت المنظمة إلى أنها عينت من الموظفين ذوي الخبرة في