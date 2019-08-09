ترامب : لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، مشيرا إلى إمكانية إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مقررة سبتمبر القادم في واشنطن.
وأضاف ترامب -في تصريحات أوردتها قناة "سكاي
فرض رسوم جمركية جديدة على كل الواردات من الصين اعتبارا من أول سبتمبر.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن منذ نحو 10 أيام بعد قرار ترامب
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الاثنين الماضي أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة، لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية.
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