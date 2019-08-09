ريتشارد جير يزور مهاجرين على سفينة إنقاذ ترفض أوروبا استقبالها

زار الممثل الأميركي ريتشارد جير اليوم الجمعة، 121 مهاجراً تقطعت بهم السبل منذ أسبوع على متن سفينة إنقاذ في البحر المتوسط ترفض الدول الأوروبية استقبالها.

ووصل جير (69 عاماً) إلى السفينة "أوبن آرمز" على متن زورق تم تجهيزه بلافتة كتبت عليها عبارة "لستم وحدكم"، كما أحضر معه كميات من المياه ومؤناً أخرى، وتحدث مع عدد من المهاجرين عن تجربة فرارهم من ليبيا.

وقال جير في مقطع فيديو نشر على الإنترنت: "أهم شيء بالنسبة لأولئك الناس هو أن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء حر، وأن ينزلوا من السفينة، وأن ينزلوا على الأرض ويبدأوا حياة جديدة". وأضاف: "من فضلكم ساندونا هنا في أوبن آرمز وساعدوا هؤلاء الناس إخوتنا وأخواتنا".