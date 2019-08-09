بعد اكتمال التصعيد لـ«مِنى».. طلائع الحجاج تصل «عرفات»

توجه أكثر من 150 ألف حاجٍ إلى مشعر عرفات، بعد اكتمال التصعيد ظهر الجمعة إلى مشعر «مِنى»؛ لقضاء يوم التروية.



وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضي، إن أكثر من 150 ألف حاجٍ توجهوا مباشرة إلى مشعر عرفات.



وأشار في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون السعودي، إلى أن عملية التصعيد ستستكمل إلى مشعر عرفات مباشرة بالنسبة للحجاج المتبقين في مكة المكرمة، صباح السبت.



ويتدفق الحجاج صباح السبت التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفة على بعد 12 كيلومتراً من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة، ثم ينفر الحجيج مع مغيب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة.



ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة والنحر، ثم الحلق أو التقصير والتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.



ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى).



ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار أيام التشريق إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج.



وكانت السعودية أعلنت اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يفوق 1.8 مليون، فضلاً عن صدور ما يزيد عن 200 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.



المصدر: الأناضول