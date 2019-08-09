كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العربية: انفجارات واشتباكات عنيفة في خور مكسر وسط عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل لها عن انفجارات واشتباكات عنيفة في خور مكسر وبمحيط اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن.

كانت قد قتل اليوم الجمعة، ستة مدنيين وأصيب 12 شخصا على الأقل في اشتباكات مستمرة لليوم الثالث في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفقا لفرانس برس.

وأكد مصدر أمني، وفقاً لـ "رويترز" أن قذيفة هاون سقطت على منزل في حي دار سعد في المدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة، وإصابة ستة آخرين.