كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يواصل قطع أذرع قطر في البلاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمير قطر بتمويل شحنة الطائرة الأوكرانية التي دمرتها قواته قبل يومين في القاعدة الجوية بمدينة مصراتة (غرب)، والتي كانت قادمة من تركيا، وعلى متنها شحنة كبيرة من الأسلحة لصالح حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.

في غضون ذلك، يسود حاليا هدوء نسبي مختلف محاور القتال الرئيسية في العاصمة، بحسب ما ذكرته مداد نيوز، لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل إنه «قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة». في إشارة إلى هجوم محتمل وواسع النطاق لقوات الجيش الوطني ضد الميلشيات المتطرفة التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة منذ عام 2014.

وقال المركز الإعلامي لـ«اللواء 73 مشاة»، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، إن «وحدات الجيش في جميع تمركزاتها في حالة تأهب لأوامر التقدم»، مضيفا في بيان مقتضب «ننتظر الأوامر للتحرك، وبإذن الله فرحة النصر باتت قريبة»، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.