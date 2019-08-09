كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول محادثات "أستانا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القائم بأعمال مندوب روسا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعاً مغلقاً، تم خلاله إطلاع الشركاء الغربيين على نتائج محادثات أستانا حول سوريا التي جرت في نورسلطان.

وقال بوليانسكي للصحفيين "لقد كان اجتماعا حول الجولة الأخيرة من المفاوضات في نورسلطان".

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وأشار إلى أنه تم إطلاع مجلس الأمن على نتائج جولة المحادثات الأخيرة، مضيفا: "نحن لا نخفي شيئا، ونرحب بالاهتمام بصيغة أستانا".

هذا واحتضنت العاصمة الكازاخية، نور سلطان، الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا، على مدى يومي 1-2 أغسطس، بحضور الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة ووفود الدول المشاركة، في ظل غياب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، لأسباب صحية، حسب بيان الخارجية الكازاخستانية، ، ومشاركة الأردن، ولأول مرة العراق ولبنان، بصفة مراقبين.

وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.