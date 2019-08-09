الجامعة العربية تعرب عن قلقها ازاء التطورات في اليمن

قال مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة العربية أن الامين العام للجامعة يتابع بقلق تطورات الأوضاع في عدن.

وأوضح المصدر أن الجامعة تدعو جميع أبناء الشعب اليمني الي تحكيم العقل ووضع المصلحة العليا للدولة اليمنية فوق أية اعتبارات ضيقة حفاظاً على أمن وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وأكد المصدر على أنه صار واضحاً أنه لا توجد إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، داعياً جميع الأطراف للتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من اجل إنهاء الخلافات والعمل سوياً من أجل ضمان عودة الشرعية الى البلاد وانهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد.