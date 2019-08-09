دوري أبطال آسيا.. حمد الله يحصد جائزة هدف الأسبوع

أعلن الموقع الرسمي لمسابقة دوري أبطال آسيا، اليوم الجمعة، حصول هدف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لفريقه النصر السعودي في شباك الوحدة الإماراتي، على جائزة هدف الأسبوع، في ذهاب ثمن نهائي البطولة.

وحصل هدف حمد الله على أكثر من 15 ألف صوت، متقدما على جاسم حداديفار لاعب ذوب آهان أصفهان الإيراني بهدفه في شباك اتحاد جدة السعودي، والقطري أكرم عفيف لاعب السد، علما أن عملية التصويت شارك فيها حوالي 30 ألف متابع عن طريق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

وحل صاحب 28 عاما في المركز الرابع كأفضل اللاعبين في مباريات ذهاب دور الثمن، بتقييم 7.5، بينما نال جائزة الأفضل المهاجم الفرنسي غوميز لاعب الهلال السعودي بتقييم 9.4، متفوقا على لاعب الدحيل القطري، التونسي يوسف المساكني الحاصل على تقييم 7.8، ثم عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي السعودي الذي جاء في المركز الثالث.