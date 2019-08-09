“كاف”.. تغييرات جديدة على مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

قررت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، إجراء مجموعة من التغييرات على مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، في نسختيهما المقبلتين.

وهمت التغييرات الجديدة، العقوبة الانضباطية الخاصة باللاعبين، إذ سيتم توقيف اللاعب بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، بدل بطاقتين فقط كما كان معمولا به في النسخ الماضية.

وشملت التعديلات أيضا، الشروط الواجب توفرها في الملاعب التي تختارها الأندية الإفريقية لاستضافة مبارياتها، حيث شددت على ضرورة أن تتوفر في الملعب الشروط المعمول بها دوليا، على غرار أرضية جيدة، وتوفر الإضاءة والنقل التلفزيوني، والمرافق الصحية.

وفي السياق نفسه، حددت الكونفيدرالية الإفريقية أن تكون مسافة بعد الملعب عن العاصمة لا تتعدى 200 كيلومتر، ناهيك عن توفر طريق سيار جيدة.