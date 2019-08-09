فيديو: يونس الميموني
اعتبر العديد من بائعي “التبن” و”القنبة”، بسوق الأضاحي في طنجة، أن ظروفهم القاسية هي التي دفعتهم للعمل في أيام العيد.
وكشف البائعون لـ”اليوم24″ أن عائلاتهم تنتظر إعانتهم في شراء مستلزمات العيد، لكن الركود الذي يشهده السوق سيحرمهم من إدخال الفرحة على أسرهم التي تنتظر لحظة دخول الأضحية إلى منزلها على أحر من جمر.
واشتكى البائعون الشباب من عدم قدرتهم الحصول على فرصة عمل في مدينتهم، حيث تتفاقم معاناتهم طيلة السنة، وتعتبر الأعياد الدينية متنفسا لهم ولعائلاتهم التي يعيلونها.
كانت هذه تفاصيل خبر بائعو “التبن” و’القنبة”: ظروفنا القاسية دفعتنا للعمل “بغينا حتى حنا نشريو حولي ونفرحو الوالدة” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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