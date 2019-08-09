شكرا لقرائتكم خبر عن منها اليمن.. مُحلل سياسي: توغّل قطر بالإرهاب بـ6 دول يؤكد انحراف بوصلة "الحمدين" والان مع التفاصيل

أفاد مُحلل سياسي ، بأنّ توغّل قطر في جرائم تمويل الإرهاب في الصومال، وليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن، ومصر، والتمويل الكثيف بالمال والسلاح، يؤكد انحراف بوصلة لنظام الحمدين، وانفصاله عن محيطه العربي والإسلامي.

ووصف المحلل السياسي، صلاح الجودر، محاولات تنظيم الحمدين إحداث الشقاق والخصومة بين دول المنطقة عبر الأبواق الاعلامية، وتوظيف قناة الجزيرة لبث التقارير المزيفة، بأنّها «فاشلة وركيكة».

وأشار الجودر في تصريحات نشرتها صحيفة «البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، إلى أنّ الدسائس القطرية المستمرة، تؤكد حقيقة أنّ قطر لا تريد العودة إلى الحضن الخليجي والعربي، وأنها اختارت طريقها الملوث بالعمالة وبيع الذمم.

لافتاً إلى أنّ المحاولات السنوية لتسييس الحج، والادعاء الكاذب بأنّ المملكة العربية السعودية هي من تمنع الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة، يؤكد حالة الفجور في الخصومة، ومحاولة استغلال فريضة الحج المقدسة، وسيلة رخيصة للنيل من هيبة السعودية ومكانتها.