تحالف القوى تطالب البرلمان بإدراج القراءة الثانية لقانون إلغاء المفتشين العموميين بعد العطلة التشريعية

طالبت كتلة تحالف القوى النيابية، الجمعة، رئاسة البرلمان بإدراج القراءة الثانية لقانون إلغاء المفتشين العموميين على اولى جلسات البرلمان بعد العطلة التشريعية. وقال رئيس الكتلة النائب فلاح الزيدان في بيان تلقت، الخليج 365، إن "كتلة تحالف القوى العراقية النيابية تطالب رئاسة البرلمان بإدراج القراءة الثانية لقانون إلغاء المفتشين العموميين وتقرير اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي على جدول أعمال اولى جلسات مجلس النواب في سنته التشريعية الثانية" .



واكد تحالف القوى العراقية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، توجهه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين، مشددا على الشروع باستكمال تشريع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.



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