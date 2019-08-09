مدير نجدة بغداد يأمر بنشر دوريات 'فورا' في سبع البور

امر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، الجمعة، بنشر دوريات النجدة "فورا" ضمن منطقة سبع البور شمالي بغداد على مدار ٢٤ ساعة، ولمدة اسبوع كامل ابتداءً من هذه اللحظة. وقالت نجدة بغداد في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "اشارة الى ماتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي من مناشدات وردت من قبل الاهالي بوجود حالات قتل وسرقة وخطف ضمن منطقة سبع البور، وحسب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود، امر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي بنشر دوريات النجدة فورا ضمن المنطقة المذكورة اعلاه وعلى مدار ٢٤ ساعة ولمدة اسبوع كامل ابتداءً من هذه اللحظة".



واضافت ان "هذا القرار جاء لحفظ الامن وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمواطن".

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