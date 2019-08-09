وثائق هوية لنصف مليون لاجئ من الروهينجا

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وكالة الأنباء السعوديةالجمعة 2019/8/9 10:45 م بتوقيت أبوظبي
عائلات من الروهينجا في البحر هربا من العنف
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف مليون لاجئ ولاجئة من الروهينجا في ميانمار قد تم تسجيلهم حتى الآن للحصول على وثائق هوية في عملية تسجيل مشتركة بين سلطات بنجلاديش والمفوضية المعنية بأوضاع اللاجئين.
وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيتش في مؤتمر صحفي الجمعة: "بالنسبة لكثير من هؤلاء اللاجئين هذه هي المرة الأولى التي يحصلون فيها على بطاقة هوية".
وأعلن أن سلطات بنجلاديش ومفوضية شؤون اللاجئين تصدران بطاقات "بيومترية" - أو بيولوجية - مضادة للتزوير والاحتيال لجميع اللاجئين الذين تم التحقق منهم والذين تجاوزوا سن الـ12 عاما.
وأوضح أن التسجيل الشامل الذي يتم في وقت واحد في جميع مستوطنات اللاجئين في كوكس بازار يهدف إلى ضمان دقة البيانات المتعلقة باللاجئين في بنجلاديش، و"منح السلطات الوطنية والشركاء في المجال الإنساني فهما أفضل للسكان واحتياجاتهم".
وسوف تساعد البيانات الدقيقة الوكالات الإنسانية في تخطيط برامجها لتوجيه مساعداتها نحو من هم في حاجة ماسة إليها خاصة ذوي المتطلبات الخاصة مثل النساء والأطفال الذين يرعون أسرهم وذوي الإعاقة.
وأطلقت المفوضية الأسبوع الماضي ما أسمته آلية التوزيع الشاملة في مستوطنات اللاجئين في كوكس بازار، وذلك باستخدام هذه البيانات نفسها البيومترية التي تم جمعها خلال عملية التسجيل، فمن خلال التحقق من بصمات الأصابع أو فحص القزحية (العين) تعمل هذه الآلية على تسريع عمليات توزيع المساعدات الآمن من الاحتيال، ويمكن أن يستخدمها الشركاء لضمان عدم وجود تداخل في المساعدات ولضمان عدم استبعاد أي شخص.
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