المشتبه به في حادث إل باسو الأمريكية يعترف باستهدافه مكسيكيين

قالت الشرطة الأمريكية، الجمعة، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار بمدينة إل باسو في ولاية تكساس اعترف باستهدافه مكسيكيين.

وقال المحقق أدريان جارسيا إن المتهم باتريك كروسيوس، 21 عاماً، أخبر الشرطة أنه مطلق النار وأنه تنازل عن حقه في الحصول على محامٍ ووافق على التحدث.

وأضاف جارسيا أن كروسيوس أخبر الشرطة أنه سافر من ألين إلى تكساس ببندقية، وأنه أطلق النار باستخدام بندقية من طراز "إيه كيه 47".

يأتي ذلك بعد 5 أيام من إعلان شرطة مدينة "إل باسو" الأمريكية، أنها وجهت تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه المجزرة التي شهدتها المدينة، السبت الماضي، وراح ضحيتها 20 شخصاً.

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وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت جوميز - خلال مؤتمر صحفي - إن "المشتبه به وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم قتل بإطلاقه النار على متسوقين داخل مركز تجاري، في هجوم رجحت الشرطة أن يكون دافعه عنصرياً".

وصباح السبت الماضي، أطلق المتهم النار في مركز وولمارت التجاري الذي يقصده خصوصاً من هم من أصل إسباني، فقتل 20 شخصاً بينهم ستة مكسيكيين، وسقط غالبية القتلى داخل المركز في حين سقط البقية في موقف السيارات.





وقالت وزارة العدل الفيدرالية الأمريكية إنها تتعامل مع الهجوم على أنه "إرهاب داخلي"، في حين أعلنت الشرطة أنها تتحقق من صحة بيان نشره على ما يبدو المتهم قبيل تنفيذه الهجوم، ويندد فيه بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس.

وأعاد البيان التذكير كذلك بالمجزرة التي ارتكبها رجل عنصري أبيض في نيوزيلندا بإطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار، مسبباً مقتل 51 شخصاً.

وتقع مدينة "إل باسو" البالغ عدد سكانها 680 ألف نسمة على الحدود مقابل مدينة سيوداد خوايز المكسيكية.. و83% من سكانها هم من أصول إسبانية، وفق إحصاءات عام 2018.