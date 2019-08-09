تحرير جبال "مسعود" بصعدة في عملية خاطفة للجيش اليمني

حققت قوات الجيش اليمني، الجمعة، تقدما نوعيا في محافظة صعدة، شمالي البلاد، وذلك خلال عملية عسكرية خاطفة مسنودة بمقاتلات التحالف العربي.

وذكر بيان لمحور كتاف بالجيش اليمني، وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، أن قواته أحكمت سيطرتها الكاملة على سلسلة مرتفعات جبال "مسعود" الاستراتيجية في المديرية التي تحمل ذات الاسم.

وتطل مرتفعات "مسعود" على "وادي الغول" و جبال "العُرف" الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف والذي تستميت مليشيا الحوثي في عملية تحصينها إثر رمزيتها التاريخية منذ حروب صعدة الست باعتبارها معقلا مهما للمناهضين لمشروعها الإرهابي.

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وحسب البيان، فإن قوات الجيش اليمني تخوض منذ أيام معارك عنيفة في كتاف، غير أن وحدات قتالية شنت عملية عسكرية خاطفة ضد مواقع تمركز مليشيا الحوثي، وتوجت بالسيطرة الكاملة على ما تبقى من السلاسل الجبلية على تخوم مركز المديرية.

وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وجرح عشرات آخرين، وسط معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني.

وتشهد الجبهة في الأثناء، قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع تحليق مستمر بمقاتلات التحالف العربي فوق بلدة "وادي الفحلوين" والتي تتحصن فيها عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتعد صعدة المعقل الرئيسي وأكبر المحافظات استنزافا لمليشيا الحوثي الانقلابية والتي تكبدت فيها خسائر بشرية فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية.