ترمب يدعم حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دعمه حق الأمريكيين في حيازة السلاح، داعيا إلى جعل الأسلحة بعيدة عن متناول "الأشخاص المرضى نفسيا والمضطربين".

تأكيدات ترامب تأتي بعد 6 أيام من عمليتي إطلاق النار الداميتين في إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال ترامب في تغريدة غداة بيان أصدرته الجمعية الوطنية للبنادق تعبّر فيه عن معارضتها تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة الفردية: "تحدّثت أيضا إلى الجمعية الوطنية للبنادق وآخرين بهدف أن تكون آراؤهم معبرا عنها تماما".

وذكر رئيس الجمعية الوطنية للبنادق واين لابيير أنه عقد لقاء خاصا مع ترامب.

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وساهمت هذه الجمعية في تمويل حملة ترامب الانتخابية بمبلغ قدره 30 مليون دولار.

وقال ترامب: "أنا المدافع الأشرس عن التعديل الثاني"، في إشارة إلى الحق الدستوري في حيازة سلاح.

وتابع: "لكن علينا جميعا العمل من أجل خير وأمن بلدنا. يمكن اتخاذ تدابير معقولة لخير الجميع".