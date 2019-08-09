شكرا لقرائتكم شاهد.. تحذير جديد من وزير داخلية تركيا للاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.

ووجه مواطن تركي سؤالا لوزير الداخلية قائلا "قواتنا تموت في سوريا من أجل السوريين؟"، فرد عليه الوزير صويلو قائلا: "إن في سوريا مليون شهيد.. فهل تعلم هذا؟

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وتابع الوزير التركي قائلاً للمواطن التركي "اذهب أيضاً إلى جناق قلعة لترى قبور أجداد السوريين هناك".

وأضاف الوزير صويلو "المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا، وطلب الوزير فرصة من المواطنين وأنه سيحل جميع المشاكل".

وأشار بالخصوص إلى الشباب السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع بأنه لن يبقى هذا الحال كما هو، وأنهم يعملون على هذا الموضوع.

وأضاف الوزير: "لم ندخل إلى سوريا لأجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا الأحزاب الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية".