جونسون: يجب تكثيف الاستعدادات لبريكست بدون اتفاق

طلب رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، بـ"تكثيف الاستعدادات لخروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" بدون اتفاق، بالتزامن مع إلغائه إجازات العاملين في رئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أنه "على المؤسسات الإسراع في الاستعداد لـ"بريكست بدون اتفاق"، وأن الموضوع يعتبر على قائمة الأولويات".

وأكد أنه "من حق الشعب البريطاني ودوائر الأعمال الإطلاع على خطة العمل التي سيتم تنفيذها في إطار بريكست"، مشيرا إلى أنه يفضل ترك الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق.